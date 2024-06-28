В Хабаровске подписали хартию технологического суверенитета

— Принцип простой: есть наше — покупаем хабаровское, нет хабаровского — покупаем дальневосточное, нет дальневосточного — ищем производителей в России. И только если мы не можем на первоначальной цепочке промышленного потребления найти отечественный товар и быстро его создать с использованием наших промышленных мощностей, тогда уже смотрим на производителей других, дружественных нам стран, — подчеркнул Дмитрий Демешин. Глава региона добавил, что присоединиться к хартии будет предложено и другим общественным объединениям и предприятиям края.