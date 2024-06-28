В Хабаровске подписали хартию технологического суверенитета

По инициативе врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе подписана хартия технологического суверенитета и импортозамещения. Об этом он объявил на расширенном заседании правительства края. Подписи под документом поставили руководитель региона, прокуратура Хабаровского края, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Союз работодателей, контролирующие органы, торгово-промышленная палата, региональные отделения «Деловой России» и «Опоры России, а также крупные предприятия, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
Как отметил врио губернатора, основной принцип хартии — приоритет в развитии отечественного промышленного производства.
— Принцип простой: есть наше — покупаем хабаровское, нет хабаровского — покупаем дальневосточное, нет дальневосточного — ищем производителей в России. И только если мы не можем на первоначальной цепочке промышленного потребления найти отечественный товар и быстро его создать с использованием наших промышленных мощностей, тогда уже смотрим на производителей других, дружественных нам стран, — подчеркнул Дмитрий Демешин. Глава региона добавил, что присоединиться к хартии будет предложено и другим общественным объединениям и предприятиям края.
Дмитрий Демешин отметил, что в регионе будут развиваться меры поддержки проектов в сфере импортозамещения и технологических инноваций. В том числе в рамках региональных инвестиционных программ, создания льготных режимов и условий, введения дополнительных преференций.
Также хартией предусмотрено принятие мер по расширению научных инноваций, цифровой трансформации промышленности и развитие кадрового потенциала.