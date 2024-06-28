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В Хабаровске подписали хартию технологического суверенитета

Документ появился благодаря Дмитрию Демешину.

Источник: Правительство Хабаровского края

По инициативе врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина в регионе подписана хартия технологического суверенитета и импортозамещения. Об этом он объявил на расширенном заседании правительства края. Подписи под документом поставили руководитель региона, прокуратура Хабаровского края, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Союз работодателей, контролирующие органы, торгово-промышленная палата, региональные отделения «Деловой России» и «Опоры России, а также крупные предприятия, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.

Как отметил врио губернатора, основной принцип хартии — приоритет в развитии отечественного промышленного производства.

 — Принцип простой: есть наше — покупаем хабаровское, нет хабаровского — покупаем дальневосточное, нет дальневосточного — ищем производителей в России. И только если мы не можем на первоначальной цепочке промышленного потребления найти отечественный товар и быстро его создать с использованием наших промышленных мощностей, тогда уже смотрим на производителей других, дружественных нам стран, — подчеркнул Дмитрий Демешин. Глава региона добавил, что присоединиться к хартии будет предложено и другим общественным объединениям и предприятиям края.

Хартия — это лишь один из инструментов, который врио губернатора намерен использовать для скорейшего формирования ядра промышленного кластера и стимулирования развития промпроизводства. Дмитрий Демешин уже объявил, что соглашение с деловыми объединениями будет дополняться конкретными мерами поддержки для предприятий, реализующих проекты в сфере импортозамещения. Так системно, с применением разноплановых мер, Хабаровский край получит возможность существенно нарастить свои промышленные мощности.

Дмитрий Демешин отметил, что в регионе будут развиваться меры поддержки проектов в сфере импортозамещения и технологических инноваций. В том числе в рамках региональных инвестиционных программ, создания льготных режимов и условий, введения дополнительных преференций.

Также хартией предусмотрено принятие мер по расширению научных инноваций, цифровой трансформации промышленности и развитие кадрового потенциала.