Бывший замглавы краевого минприроды возглавит администрацию Нового Уренгоя

Прежний руководитель города Андрей Воронов уходит в отставку с 28 июня. «Впереди ждут новые задачи. От всей души благодарю за активность, критику и неравнодушие новоуренгойцев. Без вас мой дозор был бы не таким чутким. Поддерживаю общее решение предложить управление городом Антону Колодину. Под его руководством Пуровский район заметно преобразился, это руководитель с большим опытом», — написал господин Воронов в своем телеграм-канале.
Антон Колодин родился в 1979 году в городе Полевском Свердловской области. Имеет два высших образования. С 2014 по 2018 год занимал должность замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. В 2018 году вернулся на Ямал, работал в должности первого заместителя директора департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО. В июле 2020 года господин Колодин принят на должность заместителя главы администрации Пуровского района, 21 сентября назначен исполняющим полномочия главы района. 22 октября 2020 года депутаты думы Пуровского района избрали Антона Колодина главой района.