Бывший замглавы краевого минприроды возглавит администрацию Нового Уренгоя

Прежний руководитель города Андрей Воронов уходит в отставку с 28 июня. «Впереди ждут новые задачи. От всей души благодарю за активность, критику и неравнодушие новоуренгойцев. Без вас мой дозор был бы не таким чутким. Поддерживаю общее решение предложить управление городом Антону Колодину. Под его руководством Пуровский район заметно преобразился, это руководитель с большим опытом», — написал господин Воронов в своем телеграм-канале.