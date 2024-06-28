Оппоненты для адмирала: эсеры и ЛДПР выдвинули в парламент Приморья местных депутатов

«Мы понимаем, что это довыборы. Это ситуация невысокой явки. Не будет никакого общественного резонанса, если только не случится каких-то экстраординарных событий. И в этой ситуации единоросс совершенно без борьбы спокойно побеждает. При том, что реально никто из его оппонентов никакой борьбы ему навязывать не собирается, ни одного серьезного кандидата там мы пока не увидели», — говорит эксперт.