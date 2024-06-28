Оппоненты для адмирала: эсеры и ЛДПР выдвинули в парламент Приморья местных депутатов

На довыборы в Заксобрание Приморья (ЗС ПК) по округу № 10 выдвинулись два первых претендента. ЛДПР и партию «Справедливая Россия — пенсионеры — За правду» представят муниципальные депутаты. КПРФ в рамках этой кампании планирует провести ревизию своих электоральных сил, а основным кандидатом считается бывший главком ТОФ Константин Сиденко — 71-летний беспартийный адмирал пойдет на выборы от «Единой России»: для его беспроблемного избрания, по мнению эксперта, созданы все условия. Само голосование будет проходить в этом году три дня — 6, 7 и 8 сентября, сообщает ИА PrimaMedia.
Вакансия в парламенте образовалась в прошлом году после того, как спикер ЗС ПК Александр Ролик, представлявший эти территории, после губернаторских выборов стал сенатором от исполнительной власти региона.
В округ № 10 входит часть Советского района Владивостока и города Артема. Выдвижение кандидатов стартовало 21 июня и продлится до 20 июля.
«Настроен выступить максимально достойно. Понимаю, что мои политические оппоненты непростые, с серьезным ресурсом. Поэтому будем работать», — сообщил он в беседе с корр. ИА PrimaMedia.
Справороссы на бюро совета Приморского регионального отделения партии поддержали выдвижение кандидатуры 36-летнего депутата Думы Артемовского ГО, заместителя гендиректора ООО «Фортуна» Олега Грачева.
В Избирком поступили уведомления о проведении мероприятий по выдвижению еще от ряда партий. Собрания состоятся в течение следующей недели.
Как ожидается, «Единая Россия» выдвинет беспартийного экс-главкома ТОФ, председателя Федерации зимнего плавания РФ, директора филиала ООО «Росатом-логистика» Константина Сиденко. Адмирал в отставке победил на внутрипартийных праймериз, получив 1256 голосов избирателей.
Своих кандидатов планируют также выдвигать «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и КПРФ. Предварительно фамилию кандидата в компартии не называют: есть три кандидатуры, которые в ближайшее воскресенье будет рассматривать кадровая комиссия Крайкома. В КПРФ к этим выборам относятся как к возможности провести ревизию своих сил.
«Для нас в данной ситуации выборы, скорее всего, будут являться возможностью лишний раз проагитировать людей, донести свою программу и мобилизовать ресурсы по членам комиссий, проверить их организованность в преддверии 2026 года», — сказал в беседе с ИА PrimaMedia второй секретарь ПКО КПРФ, депутат Заксобрания Приморья Евгений Ляшенко.
Принимать участие в выборах могут самовыдвиженцы и представители непарламентских партий. Для регистрации им потребуется собирать подписи избирателей. На территории округа зарегистрировано 48 649 избирателей. Выдвиженцам надо будет представить в комиссию 1 460 подписей, из них только 365 (25%) можно собрать через «Госуслуги».
Основным претендентом на победу эксперты называют Константина Сиденко. По словам политтехнолога, члена Российской ассоциации политконсультантов (РАПК) Вячеслава Белякова, в этой кампании для кандидата «Единой России» риски сведены к минимуму.
«Мы понимаем, что это довыборы. Это ситуация невысокой явки. Не будет никакого общественного резонанса, если только не случится каких-то экстраординарных событий. И в этой ситуации единоросс совершенно без борьбы спокойно побеждает. При том, что реально никто из его оппонентов никакой борьбы ему навязывать не собирается, ни одного серьезного кандидата там мы пока не увидели», — говорит эксперт.
Напомним, что в преддверии последних выборов в Заксобрание Приморья, что проходили в 2021 году, часть электрально неспокойного Владивостока, на протяжении нескольких циклов отдававшего предпочтение КПРФ, подвергли «лепестковой нарезке». Границы избирательных округов перекраивались путем соединения кусочков Владивостока с сельскими или иными более управляемыми и лояльными территориями, чтобы нейтрализовать голоса склонного к протестам электората столицы ДФО. Результатом такой настройки стали округа №№ 9, 10 и 11. В этом случае Советский район Владивостока поделили на три кусочка, которые объединили с городом Артемом, известном своей безусловной поддержкой всех властных начинаний и всех кандидатов от власти.
Результаты выборов подтвердили, что выгодоприобретателями этого электорального инжиниринга являются провластные кандидаты: во Владивостоке из 11 округов в 8-ми победили кандидаты КПРФ, и только в трех — 9, 10 и 11-м представители «Единой России».
«Даже в случае каких-то неожиданностей город Артем нивелирует влияние немножко протестного Владивостока. Если посмотреть структуру голосования на выборах 2021 года, то по этим трем округам Владивосток проголосовал за коммунистов, а Артем проголосовал за единороссов. В итоге Игорь Чемерис, Александр Ролик и Игорь Шауфлер победили за счет этого города. И тут, в общем, я тоже особо не жду другого сценария», — отметил Вячеслав Беляков.
По его мнению, у парламентской оппозиции — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» — есть возможность выдвинуть нормальных кандидатов и побороться за этот мандат. К тому же, как отмечает эксперт, кампания вне большого электорального цикла располагает к этому, т.к. «это дешевле и проще».
«Но они этого не делают. Это просто показывает, что эти выборы, в общем, никого не интересуют. Избиратели, скорее всего, на эти выборы активно не придут», — считает эксперт.
Отсутствие реальной политической борьбы и аморфность парламентских партий превращают кампанию в ритуальное действо, которое обходится народному бюджету в десятки млн рублей (прошлогодние 3-дневные довыборы в ЗС по округу № 21, к примеру, стоили казне 27,7 млн рублей). Вопросы к легитимности таких выборов могут возникать, но, как считает эксперт, задавать их, по сути, некому.