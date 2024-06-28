Врио главы Тукаевского района РТ стал Рустем Закиров

Депутаты также приняли досрочную отставку главы Тукаевского района Фаила Камаева, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Уволить руководителя муниципалитета в связи с утратой доверия потребовал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Сам находящийся под арестом чиновник попросил уволить его по собственному желанию. Муниципальные депутаты рассмотрели сегодня оба документа: и представление прокурора, и заявление главы.
По версии следствия, в 2022 году Фаил Камаев получил от предпринимателя взятку в размере более чем 1,3 млн рублей. В обмен на эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ. Набережночелнинский городской суд 19 апреля отправил Камаева в СИЗО.
Рустем Ильдусович Закиров родился 25 января 1982 года в Заинском районе Татарской АССР. В 2004-м окончил Казанский государственный педагогический университет по специальности «учитель истории».
С 2003 по 2007 год работал преподавателем истории в Иштеряковской средней школе (в селе Иштеряково Тукаевского района). С 2007 по 2016 год возглавлял Иштеряковское сельское поселение.
С 2016 года работал заместителем главы Тукаевского района Татарстана. Также является депутатом районного Совета.