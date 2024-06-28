Врио главы Тукаевского района РТ стал Рустем Закиров

По версии следствия, в 2022 году Фаил Камаев получил от предпринимателя взятку в размере более чем 1,3 млн рублей. В обмен на эту сумму глава района оказал фирме содействие в заключении подрядных договоров на проведение строительных работ. Набережночелнинский городской суд 19 апреля отправил Камаева в СИЗО.