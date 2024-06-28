Экс-глава Кировской области Белых выйдет на новую работу 8 июля

КИРОВ, 28 июн — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, неделю назад освободившийся после отбытия восьмилетнего наказания за взятки, заявил на заседании суда, что выходит на новую работу 8 июля, но не уточнил, чем именно он будет заниматься, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Кировский областной суд в пятницу из-за замены заболевшего гособвинителя отложил на 8 июля вынесение решения по апелляции по делу бывшего главы региона о злоупотреблении полномочиями, освобожденному от наказания за истечением срока давности.
Белых выступил против отложения заседания.
«Я живу в другом городе, и мне (делать) частые визиты (в Киров из Перми — Ред.)… достаточно сложно. Если же суд примет решение переносить (заседание), то не на 8 июля, а на более поздний срок, потому что 8 июля выхожу на работу, и мне нужно появиться перед сотрудниками в качестве нового работника», — сказал Белых.
Он не уточнил, чем именно планирует заниматься на новом месте работы.
Согласно предъявленному обвинению, Белых для «видимости того, что на посту главы региона им достигнуты высокие результаты» обеспечил выделение в «Кировскую региональную ипотечную корпорацию» 448 миллионов рублей из областного бюджета якобы для приобретения и строительства служебного жилья. В действительности же жилье не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.
Кроме того, сообщили в прокуратуре, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключение договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 миллионов рублей, а после организовал распределение этих средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения.
По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 миллиона рублей по обвинению во взятках от предпринимателей. Вину он не признал. Белых вышел на свободу по отбытии срока наказания 21 июня 2024 года.
Задержан он был в июне 2016 года в одном из московских ресторанов при передаче части взятки. СМИ опубликовали фотографии растерянного губернатора и пачек денег перед ним. Прояснить ситуацию на месте он не смог. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин снял Белых с должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».