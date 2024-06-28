Башкан Гагаузии обратилась с открытым письмом к парламенту и правительству

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. По итогам поправок в госбюджет Молдовы, которые недавно поддержало правительство страны, башкан Гагаузии Евгения Гуцул направила открытое письмо к председателю парламента Игорю Гросу, а также премьеру Дорину Речану и Министерству финансов.
Текст письма Гуцул выложила в соцсети, отметив, что на такой шаг она пошла, ознакомившись с проектом о внесении изменений в закон о госбюджете.
«В своем обращении акцентировала внимание на вопросах, требующих безотлагательного рассмотрения и решения — все указанные проблемы являются прямым обязательством центральных органов власти перед жителями нашей автономии».
В письме перечислены проблемы, с которыми сталкивается бюджет автономии. Так, в результате признанных неконституционными поправок в Налоговый кодекс казне автономии причинен ущерб на сумму 22,6 миллионов леев (возмещение НДС).
«Мы настаиваем на восстановлении упущенных доходов бюджета Гагаузии и выделении этой суммы из государственного бюджета в виде трансфертов», — заявляет башкан.
Кроме того, Комрат просит Кишинев выделить 22 миллиона леев для покрытия расходов по содержанию и нормальному функционированию службы персональных ассистентов.
«С декабря 2023 года власти прекратили финансирование работы 115 персональных ассистентов в Гагаузии, поставив под угрозу здоровье лиц с ограниченными возможностями. Из собственных средств нами выплачено более 5 миллионов леев персональным ассистентам, однако возможности бюджета автономии ограничены».
Гагаузия также считает необходимым выделение центральными властями 15 миллионов леев для продолжения реализации проекта по созданию конно-спортивного оздоровительного комплекса «АТ-Пролин».
Содержатся в письме требования, касающиеся инфраструктуры автономии. Так, Комрат требует от Кишинева выполнения обещанной реконструкции автомобильной дороги R-29 Комрат-Чадыр-Лунга до границы с Украиной.
«Проектно-сметная документация на строительство дороги подготовлена еще в 2021 году, стоимость работ оценивается в 873 миллиона леев», — уточняет башкан.
Требуется 10 миллионов леев для восстановления дороги L623.1 R23 — подъезд к мун. Комрат. по словам Гуцул, трасса пришла в негодность во время строительства объездной, так как приняла на себя весь грузовой поток по пути в порт Джурджулешты.
«Напоминаем правительству, всей центральной власти, что бюджет Республики Молдова — это не их личные средства, а деньги налогоплательщиков, в том числе и жителей АТО Гагаузия. Обязанность государства состоит в равномерном и справедливом распределении бюджетных средств среди всех регионов страны», — заключила башкан.