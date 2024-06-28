Башкан Гагаузии обратилась с открытым письмом к парламенту и правительству

Требуется 10 миллионов леев для восстановления дороги L623.1 R23 — подъезд к мун. Комрат. по словам Гуцул, трасса пришла в негодность во время строительства объездной, так как приняла на себя весь грузовой поток по пути в порт Джурджулешты.