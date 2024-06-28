«Вы — символ будущего родной Беларуси». Лукашенко наградил выпускников вузов

«Сегодня судьба совершенно заслуженно привела вас в святую святых политической жизни страны — во Дворец Независимости, — отметил глава государства. — Здесь бывают разные люди: высокие зарубежные гости, высшие должностные лица, люди, получающие государственные награды и научные степени».



Александр Лукашенко обратил внимание: «Но именно ваше присутствие привносит в эти политические будни и торжественные события весьма особый смысл. Вы — символ будущего, будущего родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнение родных и близких».