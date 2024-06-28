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«Вы — символ будущего родной Беларуси». Лукашенко наградил выпускников вузов

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 июня, накануне Дня Независимости и 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, провел церемонию награждения выпускников и преподавателей учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Сегодня судьба совершенно заслуженно привела вас в святую святых политической жизни страны — во Дворец Независимости, — отметил глава государства. — Здесь бывают разные люди: высокие зарубежные гости, высшие должностные лица, люди, получающие государственные награды и научные степени».

Александр Лукашенко обратил внимание: «Но именно ваше присутствие привносит в эти политические будни и торжественные события весьма особый смысл. Вы — символ будущего, будущего родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнение родных и близких».

«А впереди не менее сложная, но интересная жизнь. Сложность в ее стремительности. Поэтому, встречаясь с молодежью, я всегда говорю: делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Это базовые составляющие успеха любого человека», — выразил мнение Александр Лукашенко.

образование
Лукашенко Александр