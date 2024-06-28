В Беларуси депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс против кибермошенников

В Беларуси депутаты Палаты представителей в первом чтении приняли поправки в Уголовно-процессуальный кодекс в отношении кибермошенников, пишет Sputnik.by.
Заместитель председателя Постоянный комиссии Палаты представителей по законодательству Андрей Лис обратил внимание на том, что у сотрудников правоохранительных органов появятся дополнительные инструментарии. Так, мошенники, похищая деньги со счетов белорусов, часто переводят их на промежуточные счета. Ранее указ 269 давал возможность приостанавливать движение средств по указанным счетам до десяти суток.
— Принимаемые сегодня изменения в статью 132 Уголовно-процессуального кодекса развивают положения этого указа, — отметил депутат.
По его словам, положения дадут возможность следственным органам арестовывать денежные средства на названных счетах, изымать их для дальнейшего хранения для установления обстоятельств. Лис обратил внимание на то, что далее обозначенный механизм позволить вернуть украденные деньги потерпевшему.
Также сказано, что будет изменена статья 199, которая даст возможность сотрудникам правоохранительных органов блокировать интернет-ресурсы, номера мошенников, электронную почту, используемые злоумышленниками.