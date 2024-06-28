В Беларуси депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс против кибермошенников

Заместитель председателя Постоянный комиссии Палаты представителей по законодательству Андрей Лис обратил внимание на том, что у сотрудников правоохранительных органов появятся дополнительные инструментарии. Так, мошенники, похищая деньги со счетов белорусов, часто переводят их на промежуточные счета. Ранее указ 269 давал возможность приостанавливать движение средств по указанным счетам до десяти суток.