Матвиенко: новые регионы России начинают активно сотрудничать с Беларусью

ВИТЕБСК, 28 июн — Sputnik. Новые регионы России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области, активно вовлекаются в сотрудничество с Беларусью, рассказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на встрече с главами белорусских и российских регионов в рамках XI Форума регионов двух стран в Витебске, передает корреспондент Sputnik.
Она отметила, что новые регионы вовлечены в работу Форума с прошлого года.
«Крым, Севастополь раньше, а ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области с прошлогоднего форума активно вовлекаются в сотрудничество с регионами с Беларусью», — сообщила Матвиенко.
По ее словам, эти регионы нельзя назвать иждивенцами, поскольку они обладают большим промышленным и научным потенциалом, созданным еще во времена Советского Союза.
«Это наши русскоговорящие люди, люди, получившие такое же образование. Я бы попросила наших белорусских коллег обратить на это внимание и максимально расширять взаимодействие», — отметила спикер верхней палаты российского парламента.
Каркас Союзного государства
Матвиенко заявила, что 11-й по счету Форум регионов Беларуси и России взял новую планку — как по количеству участников, уровню обсуждаемых проблем, и так и числу подписанных соглашений.
«Это говорит о востребованности этого формата. Я считаю, что межрегиональное сотрудничество — это каркас Союзного государства. И чем успешнее будут развиваться такие прямые контакты, связи между регионами и людьми, тем крепче будет наш союз», — подчеркнула она.
По ее словам, президенты России и Беларуси создали уникальный пример для мира — формат Союзного государства, когда два страны и одна общая экономика. И Москва, и Минск получают от этого сотрудничества положительный эффект.
«Взаимный товарооборот взаимный небывалыми темпами, и что радует, уже более 90% расчетов (осуществляются) в национальных валютах. Мы подтверждаем свой суверенитет и уходим от зависимости от зарубежных валют. Как показала жизнь, это очень эффективно, и способствует нашему дальнейшему развитию», — резюмировала председатель Совфеда.