Матвиенко: новые регионы России начинают активно сотрудничать с Беларусью

«Это говорит о востребованности этого формата. Я считаю, что межрегиональное сотрудничество — это каркас Союзного государства. И чем успешнее будут развиваться такие прямые контакты, связи между регионами и людьми, тем крепче будет наш союз», — подчеркнула она.