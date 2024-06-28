Родившимся с 1949 по 1998 годы казахстанцам пообещали по 50 тысяч тенге

«Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 1998 годы, начнут с 26 июня зачислять 50 000 тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности. Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.