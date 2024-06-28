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Родившимся с 1949 по 1998 годы казахстанцам пообещали по 50 тысяч тенге

Информацию о выплате казахстанцам 50 тысяч тенге от социального фонда назвали фейком в Минтруда, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Информация, распространяемая в социальных сетях и мессенджерах о том, что гражданам Казахстана, родившимся в период с 1949 по 1998 годы, начнут с 26 июня зачислять 50 000 тенге от неизвестного социального фонда, не соответствует действительности. Для перечисления средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что такого вида социальной помощи не существует, а указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Официальная информация о положенных мерах господдержки, по данным пресс-службы, распространяется исключительно посредством sms-сообщений с номера 1414.