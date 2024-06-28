В Севастополе приняли ряд дополнительных мер безопасности

Раньше, когда по нам стреляли ракетами другого типа, которые запускались с авиационных носителей, у людей в запасе было до получаса, чтобы спуститься в укрытие. Сейчас появилась новая угроза баллистических ракет, и в этих условиях остается 2−3 минуты, чтобы спрятаться от осколков или, не дай Бог, кассетных боеприпасов. Поэтому мы договорились с военными, что сократим цепочку, по которой сейчас передается информация. Сигнал от военных будет поступать напрямую оперативному дежурному, который сразу же будет включать сирену. В моих социальных сетях оповещение может появляться позже. Главный принцип: слышите сирену — займите безопасное место. В ближайшее время будем достраивать систему оповещения, чтобы она максимально покрывала весь город, — констатировал глава города.