В Калининграде уволился замглавы администрации, отвечающий за дороги

В Калининграде с поста председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры городской администрации ушел Николай Уханов. В пресс-службе мэрии «Новому Калининграду» сообщили, что он написал заявление по собственному желанию. Источник в мэрии города уверяет, что Уханов вернулся в Пермь, где ранее занимал пост краевого министра транспорта.