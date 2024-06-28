Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе

МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса»*.
«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого “Русского добровольческого корпуса”*, — говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.
Отмечается, что «зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь».
* Запрещенная в России террористическая организация