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Белоруссия усилила охрану границы с Украиной из-за сообщений об угрозе

Погранкомитет Белоруссии: недалеко от украинской границы заметили боевиков РДК.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что принимает дополнительные меры по прикрытию границы с Украиной на фоне данных о нахождении недалеко от границы боевиков так называемого «Русского добровольческого корпуса»*.

«Государственный пограничный комитет располагает сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений так называемого “Русского добровольческого корпуса”*, — говорится в сообщении комитета в Telegram-канале.

Отмечается, что «зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь».

* Запрещенная в России террористическая организация