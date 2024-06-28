МИД Молдовы советует гражданам избегать поездок в Ливан и Ближневосточный регион в целом

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Молдовы рекомендует гражданам в связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и особенно в Ливане и Израиле, избегать любых поездок в регион.
Молдавским гражданам, находящимся в Ливанской Республике транзитом или намеревающимся переехать в нее, также сообщается о существовании угроз безопасности.
«Министерство рекомендует соотечественникам внимательно следить за новостями и официальной информацией, предоставляемой властями, в том числе МИД и дипломатическим представительством в Тель-Авиве. Эти источники могут предоставить обновленную информацию о ситуации в этом районе и возможных дополнительных мерах безопасности», — отмечается в сообщении МИД.
Ведомство призывает граждан быть ответственными и осторожными, уделять приоритетное внимание личной безопасности, соблюдать инструкции и правила, установленные властями, и избегать добровольного подвергания неоправданным рискам.
Кроме того, МИД Молдовы рекомендует гражданам поддерживать связь с посольством страны в Израиле.