Сергеенко: о парламентских каникулах речи не идет

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Завершение сессии — это, по сути, следующий шаг в работе, заявил журналистам председатель Палаты представителей Беларуси Игорь Сергеенко после закрытия первой сессии недавно избранного восьмого созыва.
Сергеенко подчеркнул, что сейчас начнется подготовка к рассмотрению вопросов следующей сессии.
«У нас уже сегодня в так называемом парламентском портфеле находится 11 законопроектов, некоторые из них приняты в первом чтении, некоторые буквально недавно поступили… Поэтому речь не идет ни о каких парламентских каникулах. Каникул у нас нет — формы работы меняются», — сказал председатель Палаты представителей.
Он пояснил, что до сентября (то есть до открытия новой сессии), основная нагрузка ляжет на работу в комиссиях.
Нужно заняться поправками в Уголовно-процессуальный кодекс, в Кодекс об образовании и так далее. Также предстоит работа в округах, участие в общественно-политической жизни страны, встречи с трудовыми коллективами, прием граждан.
Сергеенко добавил, что во время первой сессии нынешнего (восьмого) созыва принято 36 законопроектов. Они касались и национальной безопасности, и экономики, и социальной защиты, а также других сфер.
«Некоторые законопроекты были рассмотрены действующим составом на основании работы наших предшественников, в чем я вижу преемственность», — подчеркнул он.