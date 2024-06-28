Сергеенко: о парламентских каникулах речи не идет

«У нас уже сегодня в так называемом парламентском портфеле находится 11 законопроектов, некоторые из них приняты в первом чтении, некоторые буквально недавно поступили… Поэтому речь не идет ни о каких парламентских каникулах. Каникул у нас нет — формы работы меняются», — сказал председатель Палаты представителей.