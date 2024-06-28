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Эйсмонт: Лукашенко сам объявит, будет ли участвовать в выборах в 2025 году

Выборы главы государства в Республике Беларусь пройдут не позднее 20 июля следующего года.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко самостоятельно объявит, будет ли он участвовать в президентских выборах 2025 года, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы этого очень хотим, мы настаиваем. Но решение за президентом. Он, как это всегда у нас бывает, в нужный момент, когда сочтет нужным, сам об этом скажет», — подчеркнула пресс-секретарь.

Очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 20 июля 2025 года.

Лукашенко Александр