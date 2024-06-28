Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко

«В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов, наших героев, за Победу и возможность развиваться и строить планы на будущее. Один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны, — братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей», — подчеркнул белорусский президент.