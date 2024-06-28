Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, заявил Лукашенко

Лукашенко: Россия и Белоруссия идут вперед в развитии, несмотря на давление.

Источник: © РИА Новости

ВИТЕБСК, 28 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопреки внешнему давлению Минск и Москва идут вперед в развитии и сотрудничестве.

«Сегодня вопреки внешнему давлению Беларусь и Россия уверенно идут вперед, развивают союзную интеграцию и укрепляют гуманитарные связи», — заявил Лукашенко в видеообращении, показанном на пленарном заседании Форума регионов Белоруссии и России.

Лукашенко обратил внимание, что мероприятие проходит в год 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, и в этом есть символизм.

«В эти дни мы вспоминаем тех, кто отдал жизнь за нашу родную Беларусь. Благодарим советских воинов, наших героев, за Победу и возможность развиваться и строить планы на будущее. Один из главных уроков, который мы вынесли из той страшной войны, — братским народам надо всегда быть вместе, плечом к плечу преодолевать возникающие вызовы, отстаивать государственность, свои традиции и ценности. Только сообща мы можем обеспечить безопасность и благополучие наших людей», — подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко Александр