Байден и Трамп во время дебатов упомянули Путина по семь раз каждый

Во время обсуждения внешней политики США Джо Байден и Дональд Трамп затрагивали боевые действия на территории Украины и в секторе Газа. Ведущие спросили, готовы ли участники дебатов принять условия прекращения украинского конфликта, о которых говорил Владимир Путин.