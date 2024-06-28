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Байден и Трамп во время дебатов упомянули Путина по семь раз каждый

Президент США Джо Байден и экс-глава государства Дональд Трамп провели первые дебаты в ходе предвыборной гонки. Как подсчитало «РИА Новости», за 90 минут политики упомянули президента России Владимира Путина по семь раз каждый.

Источник: AP 2023

Агентство также пишет, что Джо Байден ни разу не произнес слово Россия во время дебатов. Дональд Трамп упомянул название страны 16 раз.

Во время обсуждения внешней политики США Джо Байден и Дональд Трамп затрагивали боевые действия на территории Украины и в секторе Газа. Ведущие спросили, готовы ли участники дебатов принять условия прекращения украинского конфликта, о которых говорил Владимир Путин.

Трамп назвал предложения президента России неприемлемыми, а также заявил, что разрешит кризис еще до возможной инаугурации в январе. Господин Байден также сказал о неготовности обсуждения конфликта на условиях Москвы.

Трамп Дональд
Байден Джо