Байден и Трамп во время дебатов упомянули Путина по семь раз каждый

Агентство также пишет, что Джо Байден ни разу не произнес слово Россия во время дебатов. Дональд Трамп упомянул название страны 16 раз.
Во время обсуждения внешней политики США Джо Байден и Дональд Трамп затрагивали боевые действия на территории Украины и в секторе Газа. Ведущие спросили, готовы ли участники дебатов принять условия прекращения украинского конфликта, о которых говорил Владимир Путин.
Трамп назвал предложения президента России неприемлемыми, а также заявил, что разрешит кризис еще до возможной инаугурации в январе. Господин Байден также сказал о неготовности обсуждения конфликта на условиях Москвы.