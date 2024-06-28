Песков заявил, что Путин не ставил будильник ради дебатов в США

«Я не думаю, что вы ожидаете, что президент России мог бы поставить будильник, проснуться под утро и смотреть дебаты в США. Все-таки это не события нашей повестки дня. У нас много вопросов, которые действительно важны для нашей страны и которые актуальны для нас. Это те вопросы, которыми занимается наш президент. Дебаты в США к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак», — сказал он.