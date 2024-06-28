«Убедительная победа Трампа»

Испанская газета El País пишет, что президент США Джо Байден не сумел развеять обеспокоенность избирателей по поводу своего возраста во время теледебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Издание отмечает, что 81-летний Байден пытался показать, что его возраст не должен вызывать тревогу у граждан, но эта попытка оказалась неудачной. Газета также подчеркивает, что Трамп каждый раз вежливо ждал своей очереди говорить и что именно Байден первым приступил к оскорблениям своего оппонента. Как считают журналисты, Трамп, хоть и искажал факты, но выражал свои мысли более убедительно. В итоге, по мнению El País, Трамп одержал значительную победу в этих дебатах.