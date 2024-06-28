«Убедительная победа Трампа»

Испанская газета El País пишет, что президент США Джо Байден не сумел развеять обеспокоенность избирателей по поводу своего возраста во время теледебатов с бывшим президентом Дональдом Трампом. Издание отмечает, что 81-летний Байден пытался показать, что его возраст не должен вызывать тревогу у граждан, но эта попытка оказалась неудачной. Газета также подчеркивает, что Трамп каждый раз вежливо ждал своей очереди говорить и что именно Байден первым приступил к оскорблениям своего оппонента. Как считают журналисты, Трамп, хоть и искажал факты, но выражал свои мысли более убедительно. В итоге, по мнению El País, Трамп одержал значительную победу в этих дебатах.
Байдену и Трампу было запрещено использовать подготовленные тезисы во время дебатов. Как сообщил телеканал CNN, выступление Джо Байдена вызвало беспокойство и панику среди демократов.
Результаты опроса CNN, опубликованные после завершения дебатов, показывают, что 67% зрителей считают победителем дебатов Трампа, а 33% — Байдена.
Дональд Трамп уже обеспечил себе необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост президента от республиканцев. Байден, который стремится к переизбранию на второй срок, получил поддержку достаточного числа делегатов от демократов.
По информации Politico, иностранные дипломаты и чиновники выразили разочарование и тревогу в связи с выступлением Байдена на предвыборных дебатах.
The Washington Post пишет, что президент Байден говорил тонким и хриплым голосом, часто не завершал мысли и быстро терял концентрацию. Два президента — нынешний в синем галстуке и бывший в красном — демонстрировали взаимное презрение, отказавшись пожать руки и избегая общения даже во время пауз. Дебаты не принесли ни одному из них явной победы, так как они лишь подтвердили существующие стереотипы, заключает газета.
Демократы в Конгрессе США негативно восприняли выступление президента США, сообщает Axios со ссылкой на неназванных конгрессменов. «Я нахожусь в состоянии шока», — сказал один из собеседников портала.
По информации Associated Press, согласно правилам Демократической партии, заменить Байдена на другого кандидата будет практически невозможно без его согласия или без изменения партийных норм на съезде в августе. Как сообщает Axios, Байден не собирается выходить из предвыборной гонки. Если он все же примет такое решение, другие демократы могут вступить в борьбу за выдвижение, что может обострить разногласия внутри партии.
По данным агрегатора опросов Five Thirty Eight (принадлежит ABC News) на 27 июня, Трамп опережает Байдена на гипотетических выборах на 0,2 п. п.: 41,1% против 40,9%.
Нина Лютикова