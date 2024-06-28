Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Беларусь — ключевой экономический партнер России

Российская сторона отмечает, что ключевое значение в расширении взаимной торговли с белорусскими партнерами имеет сотрудничество между регионами двух стран.

Источник: Sputnik.by

ВИТЕБСК, 28 июн — Sputnik. В прошлом году взаимный товарооборот России и Беларуси вырос на 5%, об этом сказал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент Sputnik.

Видеообращение российского лидера транслировалось на пленарном заседании XI Форума регионов, проходящем в Витебске.

По его словам, пакет договоренностей, достигнутых на полях регионального форума, составляет около 250 коммерческих соглашений и контрактов на общую сумму в 24 миллиарда российских рублей.

Российский президент считает, что их реализация поспособствует расширению взаимодействия на уровне регионов и в целом российского-белорусского торгово-инвестиционного сотрудничества.

«Беларусь — один из ключевых экономических партнеров России. В свою очередь около 60% белорусских внешнеторговых операций приходится на нашу страну», — констатировал Путин.

По его словам, в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 5% и достиг рекордного показателя в 46,5 миллиарда долларов.

Президент напомнил, что по накопленным инвестициям Россия удерживает первое место в Беларуси — свыше 5 миллиардов долларов. В республике успешно работает 2,5 тысячи компаний с российским капиталом.

Путин констатировал, что большую пользу развитию межрегиональных связей приносят интеграционные процессы, как в рамках Союзного государства, так и по линии ЕАЭС.

Путин Владимир