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Дебаты Байдена и Трампа и перспективы отношений с ЕС. Темы брифинга Пескова

Теледебаты между действующим и бывшим лидерами США Джо Байденом и Дональдом Трампом, перспективы отношений с Евросоюзом при его новом руководстве и выборы во французский парламент стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 28 июня работает в резиденции Ново-Огарево. У него будет несколько встреч непубличного характера.

Во второй половине дня глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин также в режиме видеоконференции встретится с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

О выборах в США

Россия никогда не вмешивалась в избирательные процессы в США: «Не собираемся это делать и на этот раз».

Предвыборные дебаты в США не имеют отношения к российской повестке дня: «Дебаты в Соединенных Штатах к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак».

В Кремле ознакомятся с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США: «Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны».

О перспективах отношений с Евросоюзом

Перспективы отношений между Россией и Евросоюзом при его новом руководстве плохие: «Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений».

Переизбранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей налаживания отношений с Россией: «В этом плане ничего не меняется».

Назначенная на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей».

О выборах во Франции

Исход избирательной кампании во французский парламент представляет для России интерес, но это внутреннее дело страны: «Мы видим, есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил, с ростом популярности у других политических сил».

Песков Дмитрий