Дебаты Байдена и Трампа и перспективы отношений с ЕС. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин 28 июня работает в резиденции Ново-Огарево. У него будет несколько встреч непубличного характера.
Во второй половине дня глава государства проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин также в режиме видеоконференции встретится с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
О выборах в США
Россия никогда не вмешивалась в избирательные процессы в США: «Не собираемся это делать и на этот раз».
Предвыборные дебаты в США не имеют отношения к российской повестке дня: «Дебаты в Соединенных Штатах к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак».
В Кремле ознакомятся с заявлениями, сделанными в ходе предвыборных дебатов в США: «Конечно, мы ознакомимся со всеми заявлениями, которые были сделаны».
О перспективах отношений с Евросоюзом
Перспективы отношений между Россией и Евросоюзом при его новом руководстве плохие: «Не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений».
Переизбранная на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не является сторонницей налаживания отношений с Россией: «В этом плане ничего не меняется».
Назначенная на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас «не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей».
О выборах во Франции
Исход избирательной кампании во французский парламент представляет для России интерес, но это внутреннее дело страны: «Мы видим, есть динамика, связанная с потерей популярности у одних политических сил, с ростом популярности у других политических сил».