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Военные выдвинули «Полонезы» для прикрытия границы

В белорусской армии проходит проверка боевой готовности, в рамках которой задействованы различные подразделения войск.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Дивизион РСЗО «Полонез» в рамках проверки боевой готовности армии участвует в выполнении задач по прикрытию участков государственной границы, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Военные уже оборудовали и замаскировали свое место базирования. На месте замаскированы и позиции техники. В настоящее время артиллеристы выполняют задачи по предназначению.

«В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи государственной границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам», — рассказал командир дивизиона РЗСО «Полонез».

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По его словам, дивизион реактивной залповой системы огня «Полонез» способен нанести ракетный удар в течение 20 минут на дальность в 300 километров.

Внезапная проверка

Проверка боеготовности соединений и воинских частей Вооруженных сил началась в Беларуси 21 июня, она проходит в Брестской и Гомельской областях.

В мероприятиях задействованы воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО, которые отработают ряд учебно-боевых задач.