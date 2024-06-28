Белоруссия решила усилить защиту границы с Украиной из-за разведки РДК

Бойцы РДК участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Они неоднократно совершали атаки на приграничные российские регионы. Так, в начале марта диверсионные группы пытались проникнуть на территорию России в Белгородской области с трех направлений, а также в районе населенного пункта Теткино Курской области. В Минобороны сообщили, что все попытки прорваться были сорваны. По данным ФСБ, потери противника составили более 100 человек, шесть танков, 20 бронемашин и французская артиллерийская установка Caesar.