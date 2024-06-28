ЕС поддержит Молдову в том числе «в контексте осенних выборов и референдума» — документ

Так, пункт 34 гласит, что ЕС «продолжит оказывать всю необходимую поддержку Республике Молдова для решения проблем, с которыми она сталкивается в результате агрессивной войны России против Украины, а также для укрепления устойчивости, безопасности и стабильности страны перед лицом дестабилизирующей деятельности России, не в последнюю очередь в контексте осенних выборов и референдума».