ЕС поддержит Молдову в том числе «в контексте осенних выборов и референдума» — документ

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Европейский союз окажет поддержку властям Молдовы, в том числе и на предстоящих в октябре президентских выборах и еврореферендуме, об этом говорится в документе, опубликованном по итогам встречи глав государств и правительств Европейского союза 27 июня.
В общих выводах есть два пункта, непосредственно касающихся Молдовы.
Так, пункт 34 гласит, что ЕС «продолжит оказывать всю необходимую поддержку Республике Молдова для решения проблем, с которыми она сталкивается в результате агрессивной войны России против Украины, а также для укрепления устойчивости, безопасности и стабильности страны перед лицом дестабилизирующей деятельности России, не в последнюю очередь в контексте осенних выборов и референдума».
Евросовет приветствует двусторонние обязательства государств-членов по поддержке Миссии партнерства ЕС с целью повышения устойчивости сектора безопасности.
В следующем пункте документа указано, что ЕС «приветствует принятие рамок переговоров и проведение первой Межправительственной конференции о присоединении Республики Молдова».
«Европейский союз продолжит тесно сотрудничать с Республикой Молдова и поддерживать ее реформаторские усилия на ее европейском пути», — отмечает Евросовет.
Статус стран-кандидатов на вступление в ЕС Молдова и Украина получили год назад. В Евросоюзе не раз отмечали, что это решение в основном было обусловлено тем, чтобы поддержать Кишинев и Киев в противостоянии с Москвой.
Президент Молдовы Майя Санду 21 июня подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Главным переговорщиком назначена вице-премьер Кристина Герасимов. Делегацию страны на первой Межправительственной конференции Молдова — ЕС возглавил премьер Дорин Речан.
Официально переговоры о вступлении Молдовы в Ес стартовали в Люксембурге 25 июня нынешнего года. На мероприятии определили принципы проведения переговоров, условия, а также этапы. Такой же процесс был запущен для Украины.
В Кремле заявили, что вопрос о вступлении Молдовы в ЕС является «суверенным делом Кишинева», отметив, что в республике «есть силы, которые заинтересованы в развитии отношений не только с Европой, но и с Российской Федерацией».