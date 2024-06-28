Голосование на муниципальных выборах в Ленобласти будет двухдневным

«Решение о проведении двухдневного голосования продиктовано сложившейся в предыдущие годы практикой проведения многодневного голосования, которая показала, что такой формат голосования весьма востребован избирателями и способствует наиболее полной реализации активного избирательного права граждан», — сообщает пресс-служба Леноблизбиркома, подчеркивая, что в соответствии с законодательством полномочия по определению количества дней голосования (не более трех) на муниципальных выборах принадлежат Леноблизбиркому.
Глава Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский пояснил, что выбор в пользу двух, а не трех дней голосования обусловлен тем, что голосование в течение трех дней повлечет значительную нагрузку на членов участковых избирательных комиссий и потребует дополнительного финансирования. При этом голосование в один день менее удобно для избирателей и, в соответствии с законом, требует организации проведения досрочного голосования, что также повлечет необходимость дополнительных затрат.
Также региональная комиссия решила использовать дополнительные формы голосования для граждан, находящихся в удаленных от помещений для голосования местах. Так, 7 сентября члены участковых избирательных комиссий развернут места для голосования на муниципальных выборах в специально выделенных для этой цели автобусах и пригодных помещениях (магазины, ФАПы, сельские дома культуры