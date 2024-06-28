Голосование на муниципальных выборах в Ленобласти будет двухдневным

Глава Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский пояснил, что выбор в пользу двух, а не трех дней голосования обусловлен тем, что голосование в течение трех дней повлечет значительную нагрузку на членов участковых избирательных комиссий и потребует дополнительного финансирования. При этом голосование в один день менее удобно для избирателей и, в соответствии с законом, требует организации проведения досрочного голосования, что также повлечет необходимость дополнительных затрат.