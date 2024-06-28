Радий Хабиров поделился итогами визита делегации Башкирии в Беларусь

«Возвращаемся в хорошем настроении. Провели переговоры с руководителями трех областей — Гомельской, Гродненской, Брестской. С Брестской областью подписали соглашение о сотрудничестве. Участие в форуме стало для нас возможностью для укрепления башкирско-белорусских отношений. Договорились с белорусскими партнерами о совместной работе в области сельхозпроизводства, машиностроении, туризма. Будем развивать нашу программу “Башкирско-белорусское долголетие”, ждем у нас в республике гостей из этой прекрасной страны. Сотрудничество — многоаспектное и, что особенно важно, взаимовыгодное. Благодарю белорусскую сторону за радушие, гостеприимство и не перестаю удивляться деловитости наших коллег, с которыми всегда приятно работать», — поделился Хабиров.