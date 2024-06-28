Президент Азербайджана распустил парламент страны

Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов. Парламент действующего созыва был сформирован по итогам выборов 9 февраля 2020 года. Это голосование также было внеочередным. Согласно конституции, срок полномочий парламента, избранного на внеочередных выборах, может быть менее пяти лет.