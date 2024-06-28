Президент Азербайджана распустил парламент страны

«Руководствуясь частью первой статьи 98.1 и пунктом 1 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики постановляю: распустить Милли меджлис Азербайджанской Республики шестого созыва. Назначить внеочередные выборы в Милли меджлис Азербайджанской Республики на 1 сентября 2024 года», — говорится в документе.
21 июня парламент Азербайджана принял обращение к президенту страны с инициативой назначить внеочередные парламентские выборы. Необходимость переноса выборов в законодательном органе мотивировали тем, что в ноябре текущего года, когда они должны были состояться по плану, в Азербайджане будут проводиться 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) и другие крупные международные мероприятия.
24 июня президент Азербайджана направил запрос в Конституционный суд (КС) с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии роспуска парламента основному закону страны. В четверг КС на своем пленуме признал законность роспуска парламента президентом.
По конституции Азербайджана право роспуска парламента и назначения выборов принадлежит президенту.
Парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов. Парламент действующего созыва был сформирован по итогам выборов 9 февраля 2020 года. Это голосование также было внеочередным. Согласно конституции, срок полномочий парламента, избранного на внеочередных выборах, может быть менее пяти лет.