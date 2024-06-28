Александр Сафронов: Руководство транспортной системой в Краснодаре выстроено неэффективно

«Общественный транспорт должен доставлять людей из дома на работу в максимально комфортных условиях, чтобы люди пересаживались и не стояли в пробках. У нас ведь почему во многом в городе пробки? Потому что люди предпочитают свой частный транспорт. Если условия были бы другие, то у людей была бы меньшая потребность ездить на работу в своей машине», — добавил Сафронов.