Александр Сафронов: Руководство транспортной системой в Краснодаре выстроено неэффективно

Депутат гордумы Александр Сафронов в программе «Персона недели» с Дмитрием Михеевым на Радио «Комсомольская правда» (91.0 Fm в Краснодаре) перечислил транспортные проблемы в Краснодаре.
«С моей точки зрения, не совсем правильно организована в принципе у нас система общественного транспорта. Половина города обслуживается мелкими предприятиями с устаревшим транспортом. Я сейчас про маршрутки. Есть примеры ряда городов, где вводятся брутто-контракты. Приглашаются крупные фирмы, им отдаются маршруты взамен обновления транспорта и обновления подвижного состава. Например, Тула. Примеры таких городов показывают, что цены на билеты остаются прежними, а вот комфортность возрастает».
Народный избранник считает, что общественный транспорт не должен приносить прибыль, он должен служить мобильности населения.
«Общественный транспорт должен доставлять людей из дома на работу в максимально комфортных условиях, чтобы люди пересаживались и не стояли в пробках. У нас ведь почему во многом в городе пробки? Потому что люди предпочитают свой частный транспорт. Если условия были бы другие, то у людей была бы меньшая потребность ездить на работу в своей машине», — добавил Сафронов.
Еще работать в городе, считает депутат, нужно с парковками.
«Хорошо, что парковки решили сделать платными, хотя я в свое время был против. Эксперимент. Приходим в центр города. Около политеха (КубГТУ. — Прим. ред.) прошел: 10 машин стоит, 7 из них либо со снятыми номерами, либо закрытые. Давайте с этим что-то делать. У нас вместо того, чтобы решать, чиновники взяли и подняли цену», — отметил Сафронов.
Ранее депутат Сафронов раскритиковал работу мэрии по ликвидации сливов в Кубань.