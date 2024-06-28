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Путин поручил определить порядок выплат военным контрактникам

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты отдельным категориям военных контрактников, соответствующий указ опубликован на портале официальной и правовой информации.

Источник: © РИА Новости

Согласно документу, компенсация положена участникам СВО, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и являющимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена при поступлении их на военную службу.

«Правительству Российской Федерации: а) в 2-месячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты, установленной настоящим указом; б) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа», — говорится в документе.

Путин Владимир