Путин поручил определить порядок выплат военным контрактникам

Согласно документу, компенсация положена участникам СВО, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и являющимся получателями пенсии за выслугу лет, выплата которой была приостановлена при поступлении их на военную службу.
«Правительству Российской Федерации: а) в 2-месячный срок определить порядок осуществления ежемесячной компенсационной выплаты, установленной настоящим указом; б) обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего указа», — говорится в документе.