Молдова не присоединилась к решению о передаче Киеву доходов от активов РФ — Боррель

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Молдова вошла в число стран-кандидатов в ЕС, которые не подписали решение о передаче Киеву доходов от замороженных активов России, об этом, как пишут российские СМИ, говорится в заявлении главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.
Из восьми стран-кандидатов подписи под документом поставили только пять, а Грузии, Молдовы и Сербии в этом списке нет.
«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины», — цитирует Борреля источник.
Также, по словам главы евродипломатии, к этому решению «присоединились государства — члены европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн».
Статус стран-кандидатов на вступление в ЕС Молдова и Украина получили год назад. В Евросоюзе не раз отмечали, что это решение в основном было обусловлено тем, чтобы поддержать Кишинев и Киев в противостоянии с Москвой.