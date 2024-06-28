«Низкий поклон вам за это! Выражаю признательность и за внимание к реализации проектов во всех сферах городской жизни, за справедливую критику, которая позволяла исправлять ошибки, за участие в субботниках, которое помогало делать Воронеж чище и уютнее. Доброго вам здоровья и семейного счастья! Любите и берегите наш прекрасный город!», — пожелал мэр.
Конкурс по выбору мэра Воронежа назначили на 21 августа. Членами конкурсной комиссии станут председатель городской Общественной палаты Сергей Карпов и депутаты Олег Черкасов, Андрей Соболев, Юрий Яковлев, Сергей Колиух.
Берегите наш прекрасный город: Мэр обратился к горожанам перед уходом с поста
В минувшую среду, 26 июня, депутаты городской Думы согласовали решение мэра Вадима Кстенина покинуть пост досрочно. Перед уходом градоначальник поблагодарил воронежцев и пожелал им беречь любимый город.28 июня — это последний его день в должности мэра. На этом посту он трудился около 9 лет. За это время Воронеж развился во всех сферах. То, как город похорошел за это время, сложно не заметить.
«Низкий поклон вам за это! Выражаю признательность и за внимание к реализации проектов во всех сферах городской жизни, за справедливую критику, которая позволяла исправлять ошибки, за участие в субботниках, которое помогало делать Воронеж чище и уютнее. Доброго вам здоровья и семейного счастья! Любите и берегите наш прекрасный город!», — пожелал мэр.