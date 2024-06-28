Берегите наш прекрасный город: Мэр обратился к горожанам перед уходом с поста

В минувшую среду, 26 июня, депутаты городской Думы согласовали решение мэра Вадима Кстенина покинуть пост досрочно. Перед уходом градоначальник поблагодарил воронежцев и пожелал им беречь любимый город.28 июня — это последний его день в должности мэра. На этом посту он трудился около 9 лет. За это время Воронеж развился во всех сферах. То, как город похорошел за это время, сложно не заметить.