США не справились с ролью мирового лидера, заявил Додон

КИШИНЕВ, 28 июн — РИА Новости. США не справились с ролью мирового лидера, постоянно демонстрируя избирательное соблюдение принципов ООН, заявил экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в стране Партии социалистов Игорь Додон. Речь опубликована в его блоге.
Лидер молдавских социалистов выступил в пятницу на одной из дискуссионных панелей прошедшей в Китае конференции по случаю 70-летия провозглашения Пяти принципов мирного сосуществования. В своей речи, опубликованной в собственном блоге, он отметил, что происходящие в мире события можно квалифицировать как окончательный слом мирового порядка, сложившегося в течение последних десятилетий.
«Сегодня всем стало ясно: Соединенные Штаты Америки не справились с ролью мирового лидера. Мировой лидер — это тот, кто действует в интересах всего мира на основе Устава ООН. Мировым лидером не может быть государство, которое постоянно демонстрирует избирательное соблюдение принципов ООН», — заявил Додон.
По его словам, первый принцип, который Вашингтон систематически нарушает, — это принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Принцип, отраженный в Уставе ООН, в Декларации о принципах международного права, в Хельсинкском акте и других важнейших международных документах», — подчеркнул Додон.
Пять принципов мирного сосуществования — соглашение Индии и Китая о Тибете, подписанное в 1954 году. Согласно формулировке бывшего тогда премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлая, принципы включали взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние дела друг друга, равноправие, взаимную выгоду и мирное сосуществование.