США не справились с ролью мирового лидера, заявил Додон

Лидер молдавских социалистов выступил в пятницу на одной из дискуссионных панелей прошедшей в Китае конференции по случаю 70-летия провозглашения Пяти принципов мирного сосуществования. В своей речи, опубликованной в собственном блоге, он отметил, что происходящие в мире события можно квалифицировать как окончательный слом мирового порядка, сложившегося в течение последних десятилетий.