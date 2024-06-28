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Политолог призвал Байдена остановить «похороны демократов»

Политолог Константин Калачев в комментарии изданию Инфо24 заявил, что президенту США Джо Байдену стоит рассмотреть возможность выхода из предвыборной кампании. Эксперт считает, что такой поступок поможет Демократической партии избежать потенциального провала на президентских выборах.

Источник: Reuters

Четыре процента зрителей, просмотревших дебаты, сейчас готовы изменить своего кандидата. Такая ситуация может быть критической, поскольку в колеблющихся штатах Трамп уже опережает Байдена.

Константин Калачев
политолог

По мнению Калачев, Байден должен критически подойти к ситуации, оценить результаты опросов и использовать вопрос здоровья в качестве предлога для выхода из гонки. «Наиболее разумным был бы поиск уважительной причины для ухода с дистанции», — добавил политолог. Эксперт допустил «похороны Демократической партии» в случае продолжение участия в выборах Байдена.

Он также указал на риски, которые несет смена кандидата. Несмотря на то, что «американская система построена на балансе сдержек и противовесов, один человек тоже играет в ней весьма немалую роль», — сказал Калачев, добавив, что «может не хватить времени на раскрутку нового претендента».

При это политтехнолог не исключает возможность победы Байдена на предстоящих выборах.

Байден может исходить из того, что симпатии в любом случае определились. Американцы выбирают из двух зол меньшее. Трамп тоже кандидат возрастной. При этом многих он откровенно пугает. И в этой ситуации не так важны физические кондиции Байдена, как недостатки самого Трампа.

Константин Калачев
политолог

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп уже получил необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии, в то время как Байден набрал достаточно поддержки среди делегатов от Демократов.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись на канале CNN в четверг (28 июня), 67% зрителей признали победителем Трампа, а 33% — Байдена. Среди главных тем дискуссии политиков: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, экономика США и угроза мировой войны. Следующие дебаты запланированы 10 сентября на ABC News.

Байден Джо