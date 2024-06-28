Политолог призвал Байдена остановить «похороны демократов»

Он также указал на риски, которые несет смена кандидата. Несмотря на то, что «американская система построена на балансе сдержек и противовесов, один человек тоже играет в ней весьма немалую роль», — сказал Калачев, добавив, что «может не хватить времени на раскрутку нового претендента».