Политолог призвал Байдена остановить «похороны демократов»

Четыре процента зрителей, просмотревших дебаты, сейчас готовы изменить своего кандидата. Такая ситуация может быть критической, поскольку в колеблющихся штатах Трамп уже опережает Байдена.
По мнению Калачев, Байден должен критически подойти к ситуации, оценить результаты опросов и использовать вопрос здоровья в качестве предлога для выхода из гонки. «Наиболее разумным был бы поиск уважительной причины для ухода с дистанции», — добавил политолог. Эксперт допустил «похороны Демократической партии» в случае продолжение участия в выборах Байдена.
Он также указал на риски, которые несет смена кандидата. Несмотря на то, что «американская система построена на балансе сдержек и противовесов, один человек тоже играет в ней весьма немалую роль», — сказал Калачев, добавив, что «может не хватить времени на раскрутку нового претендента».
При это политтехнолог не исключает возможность победы Байдена на предстоящих выборах.
Байден может исходить из того, что симпатии в любом случае определились. Американцы выбирают из двух зол меньшее. Трамп тоже кандидат возрастной. При этом многих он откровенно пугает. И в этой ситуации не так важны физические кондиции Байдена, как недостатки самого Трампа.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Дональд Трамп уже получил необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии, в то время как Байден набрал достаточно поддержки среди делегатов от Демократов.
Первые дебаты Трампа и Байдена состоялись на канале CNN в четверг (28 июня), 67% зрителей признали победителем Трампа, а 33% — Байдена. Среди главных тем дискуссии политиков: конфликты на Украине и Ближнем Востоке, экономика США и угроза мировой войны. Следующие дебаты запланированы 10 сентября на ABC News.