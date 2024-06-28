Губернатор Виталий Хоценко принял участие в Форуме регионов Беларуси и России

В Витебске проходит XI Форум регионов России и Беларуси. Организаторы мероприятия — Совет Федерации Федерального Собрания России и Совет Республики Национального собрания Беларуси. В этом году девиз форума: «Роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства».
В работе Форума принял участие и глава Омской области Виталий Хоценко. Он отметил, что с партнёрами из Беларуси у региона много совместных проектов, что даёт новые возможности для взаимодействия.
В рамках форума 28 июня прошла встреча председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Беларуси и субъектов России. Состоялось подписание соглашений о сотрудничестве правительства Беларуси с субъектами России.
«Вместе с коллегами из Беларуси обсудили план мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между Омской областью и регионами Республики Беларусь», — отметил Виталий Хоценко.
Минская и Омская области собираются создать совместный химический кластер. В Омске планируется открытие мультимодального центра белорусской техники, будет создан республиканский торговый дом, а белорусские компании будут привлекаться для строительства и капитального ремонта социальных объектов в Омске. Идёт развитие сотрудничества в АПК, наращивается сотрудничество учёных-селекционеров.