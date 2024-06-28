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Уровень поддержки партии Ле Пен достиг рекорда за два дня до выборов

Правая французская партия «Национальное объединение» во главе с Жорданом Барделля и возглавлявшей ее фракцию в парламенте Марин Ле Пен за два дня до парламентских выборов во Франции обновила рекорд по показателю поддержки избирателей, следует из данных опроса OpinionWay, опубликованного Les Echos. За партию готовы проголосовать 37%.

Источник: AP 2023

Как отмечает Les Echos, поддержка «Национального объединения» увеличилась на 2% за неделю, а за три недели, после объявления о союзе с республиканцами, сторонников партии стало больше на 4 п. п. Между тем президентская коалиция «Вместе за республику» набрала только 20%, следует из опроса. Еще 28% респондентов поддержали коалицию левых партий «Новый народный фронт».

На выборах в Европарламент в начале июня «Национальное объединение» набрало 31,5% голосов. Это почти в два раза выше результатов коалиции Besoin d"Europe (14,5%), в которую входит партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Возрождение». Вслед за этим господин Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента (Национальное собрание) и досрочных выборах 30 июня и 7 июля.

Эмманюэль Макрон в преддверии выборов говорил, что планы ультраправых и ультралевых политических блоков могут спровоцировать гражданскую войну. Марин Ле Пен заявила, что подобные обвинения — показатель слабости политического блока президента.

Макрон Эмманюэль