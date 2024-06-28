Уровень поддержки партии Ле Пен достиг рекорда за два дня до выборов

Как отмечает Les Echos, поддержка «Национального объединения» увеличилась на 2% за неделю, а за три недели, после объявления о союзе с республиканцами, сторонников партии стало больше на 4 п. п. Между тем президентская коалиция «Вместе за республику» набрала только 20%, следует из опроса. Еще 28% респондентов поддержали коалицию левых партий «Новый народный фронт».
На выборах в Европарламент в начале июня «Национальное объединение» набрало 31,5% голосов. Это почти в два раза выше результатов коалиции Besoin d"Europe (14,5%), в которую входит партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Возрождение». Вслед за этим господин Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента (Национальное собрание) и досрочных выборах 30 июня и 7 июля.
Эмманюэль Макрон в преддверии выборов говорил, что планы ультраправых и ультралевых политических блоков могут спровоцировать гражданскую войну. Марин Ле Пен заявила, что подобные обвинения — показатель слабости политического блока президента.