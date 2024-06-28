Власти попросили астанчан потерпеть истребители, летающие над столицей

Подготовка к международному мероприятию включает не только военные меры, но и координацию с местными органами власти, чтобы обеспечить плавный ход мероприятий и минимизировать возможные неудобства для граждан и посетителей столицы. Организаторы выразили уверенность в успешном проведении саммита и призвали всех желающих следить за новостями и инструкциями через официальные каналы связи.