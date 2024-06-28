Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти попросили астанчан потерпеть истребители, летающие над столицей

Специально к предстоящему саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3—4 июля 2024 года в Астане, в столице Казахстана будут усилены меры охраны воздушных пространств.

Источник: РИА "Новости"

Согласно официальному сообщению, с 28 июня по 1 июля текущего года на территории города будут проводиться тренировочные полеты авиации Вооруженных сил, строго соблюдающие все меры безопасности, сообщает El.kz.

Представители властей обратились к жителям и гостям Астаны с просьбой проявить понимание и терпимость к временным неудобствам, связанным с проведением этих мероприятий. Они подчеркнули, что тренировочные полеты необходимы для обеспечения безопасности во время саммита и призвали всех сохранять спокойствие и осторожность.

Подготовка к международному мероприятию включает не только военные меры, но и координацию с местными органами власти, чтобы обеспечить плавный ход мероприятий и минимизировать возможные неудобства для граждан и посетителей столицы. Организаторы выразили уверенность в успешном проведении саммита и призвали всех желающих следить за новостями и инструкциями через официальные каналы связи.

ШОС