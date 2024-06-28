Власти попросили астанчан потерпеть истребители, летающие над столицей

Согласно официальному сообщению, с 28 июня по 1 июля текущего года на территории города будут проводиться тренировочные полеты авиации Вооруженных сил, строго соблюдающие все меры безопасности, сообщает El.kz.
Представители властей обратились к жителям и гостям Астаны с просьбой проявить понимание и терпимость к временным неудобствам, связанным с проведением этих мероприятий. Они подчеркнули, что тренировочные полеты необходимы для обеспечения безопасности во время саммита и призвали всех сохранять спокойствие и осторожность.
Подготовка к международному мероприятию включает не только военные меры, но и координацию с местными органами власти, чтобы обеспечить плавный ход мероприятий и минимизировать возможные неудобства для граждан и посетителей столицы. Организаторы выразили уверенность в успешном проведении саммита и призвали всех желающих следить за новостями и инструкциями через официальные каналы связи.