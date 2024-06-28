В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства

«Благодаря мудрой и дальновидной политике президентов Беларуси и России Союзное государство является успешным ядром интеграции в Большой Евразии и цивилизационным флагманом для всех прогрессивных сил человечества», — сказала Кочанова во время выступления на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске.