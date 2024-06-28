В парламенте Белоруссии напомнили о значении Союзного государства

ВИТЕБСК, 28 июн — РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии — успешное ядро интеграции в Большой Евразии, заявила спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова.
«Благодаря мудрой и дальновидной политике президентов Беларуси и России Союзное государство является успешным ядром интеграции в Большой Евразии и цивилизационным флагманом для всех прогрессивных сил человечества», — сказала Кочанова во время выступления на Форуме регионов Белоруссии и России в Витебске.
По ее словам, на решающем этапе формирования многополярного мира историческую роль лидеров Белоруссии и России переоценить невозможно.
«Наши страны продолжают успешно развиваться, отстаивая и развивая союзную интеграцию с учетом национальных интересов, гибко адаптируются к условиям геополитической реальности и демонстрируют хорошие темпы роста», — добавила спикер.
При этом она подчеркнула, что во многом это происходит благодаря Форуму регионов, стимулирующему совместную последовательную работу областей Белоруссии и субъектов Российской Федерации в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах.