Врио губернатора Самарской области провел первые встречи с предпринимателями

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев в пятницу, 28 июня, провел встречу с предпринимателями. В ней приняли участие руководители сети пекарен «Бико» и Самарского резервуарного завода. Ранее Вячеслав Федорищев поддержал предложение бизнес-сообщества проводить встречи с органами власти на регулярной основе, после чего было решено ввести практику личного общения каждого руководителя с предпринимателями. Врио губернатора своим примером эту инициативу поддержал и провел первую подобную встречу.
Было принято решение ввести практику личного общения с предпринимателями по пятницам для каждого руководителя — глав муниципальных образований, министров, которые так или иначе взаимодействуют с бизнесом. Глава региона поддержал инициативу личным примером: сегодня состоялась первая такая встреча.
Председатель совета директоров АО «Самарский резервуарный завод» Александр Меньших рассказал о деятельности предприятия. Завод находится на территории поселка 113 километра, на нем работают почти 260 человек, но проблемы с кадрами есть — и руководитель попросил содействия в этом вопросе. Также на встрече речь шла про работу общественного транспорта, ремонт дорог и обустройство пешеходных зон в поселке. Вячеслав Федорищев поручил главе Самары Елена Лапушкиной внести предложения для решения этих вопросов, а вопрос обеспечения кадрами пообещал обсудить с центром занятости.
Александр Меньших также рассказал об успешном опыте взаимодействия с Региональным фондом развития промышленности и заявил о готовности работать с самарскими банками.
Директор сети пекарен «Бико» Эдуард Бикоев о том, что продукцию компании можно купить в Самаре более чем в 50 торговых точках и поделился планами по расширению торговых площадей, так как компания построила новый завод на Заводском шоссе. На встрече с врио губернатора обсудили возможность размещения точек на муниципальных ярмарках и их работу в целом.
Глава региона сообщил о разработке масштабной региональной программы поддержки бизнеса — «Сделано в Самаре», главная миссия которой — внутреннее инвестирование. Новая программа станет основой экономического развития области на ближайшие пять лет. Вячеслав Федорищев предложил Эдуарду Бикоеву в качестве общественного советника вместе с заинтересованными коллегами — предпринимателями принять участие в ее разработке, руководитель компании принял предложение.