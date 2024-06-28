Врио губернатора Самарской области провел первые встречи с предпринимателями

Председатель совета директоров АО «Самарский резервуарный завод» Александр Меньших рассказал о деятельности предприятия. Завод находится на территории поселка 113 километра, на нем работают почти 260 человек, но проблемы с кадрами есть — и руководитель попросил содействия в этом вопросе. Также на встрече речь шла про работу общественного транспорта, ремонт дорог и обустройство пешеходных зон в поселке. Вячеслав Федорищев поручил главе Самары Елена Лапушкиной внести предложения для решения этих вопросов, а вопрос обеспечения кадрами пообещал обсудить с центром занятости.