В ГД внесли проект заявления о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ

«Проект заявления обеих палат Федерального собрания о приостановке деятельности российской делегации в ПА ОБСЕ внесен в Госдуму. Будем предлагать рассмотреть его на пленарном заседании 3 июля синхронно с Советом Федерации», — сказал депутат.
По словам Слуцкого, ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор русофобствующих политиканов, отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. «Российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях ассамблеи на территорию стран-участниц. Так было в Великобритании, Польше и — последний показательный случай — в Румынии. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ. Также неоднократно сталкивались с нападками и откровенным хамством на заседаниях ассамблеи», — добавил он.
Слуцкий подчеркнул, что в таких условиях возможности для диалога исчерпаны. «Мы заявляем о приостановке нашей работы и выплат всех взносов в ПА ОБСЕ. В этот период любые действия по внесению изменений в правила процедуры ассамблеи, имеющих целью нанести ущерб российской делегации, будут считаться юридически ничтожными», — добавил он.
По словам главы комитета Госдумы, если «русофобская линия руководства ПА ОБСЕ будет пересмотрена и будет проявлена воля к конструктивному взаимодействию, Россия оставляет за собой право рассмотреть возможность возвращения в эту организацию».
История вопроса
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 июня поручила комитету по международным делам подготовить к следующему пленарному заседанию 3 июля проект решения палаты о приостановке участия российской делегации в работе ПА ОБСЕ. Она подчеркнула, что одновременно с решением о приостановке участия в работе ассамблеи будет принято решение о приостановке выплат в ПА ОБСЕ со стороны РФ.
Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что по согласованию с Госдумой аналогичное решение о приостановке работы России в ПА ОБСЕ «практически синхронно будет принято на пленарном заседании нижней палаты». По его словам, после этого в адрес председателя ПА ОБСЕ за подписью руководителей обеих палат Федерального собрания будет направлено общее решение по данному вопросу.
В этот же день на пленарном заседании Госдумы вице-спикер Петр Толстой предложил палате парламента приостановить участие в работе ПА ОБСЕ и выплату всех взносов в ее бюджет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам подготовить соответствующий документ.
Ранее представитель МИД Румынии Раду Филип заявил, что румынские власти не разрешат делегациям России и Белоруссии принять участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 31-я ежегодная сессия пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. Володин связал отказ в выдаче виз российской делегации с боязнью правды.