В ГД внесли проект заявления о приостановке работы делегации РФ в ПА ОБСЕ

По словам Слуцкого, ПА ОБСЕ превратилась из площадки по обсуждению вопросов обеспечения равной и неделимой безопасности на европейском континенте в рупор русофобствующих политиканов, отрабатывающих антироссийскую повестку США и НАТО. «Российские депутаты и сенаторы неоднократно подвергались визовой дискриминации, когда им необоснованно отказывали в праве въезда для участия в сессиях ассамблеи на территорию стран-участниц. Так было в Великобритании, Польше и — последний показательный случай — в Румынии. Делегацию РФ фактически лишили права голоса, мы не можем участвовать в выработке решений ПА ОБСЕ. Также неоднократно сталкивались с нападками и откровенным хамством на заседаниях ассамблеи», — добавил он.