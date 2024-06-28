Государственность Молдавии находится под угрозой, считает Шор

В 1918 году, после распада Российской империи, Румыния ввела войска в Молдавию, проведя границу по Днестру. Созданная в Кишиневе организация «Сфатул цэрий» («Совет страны») проголосовала за объединение с соседним государством. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. В обеих странах есть сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавией.