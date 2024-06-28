Был крайне удивлен — Генне прокомментировал домашний арест главы Фонда капремонта

— Я, конечно, тоже был крайне удивлен. Потому что последний раз Олега я видел при очень интересных обстоятельствах. Я ехал на велосипеде по проспекту мира и возле гостиницы «Москва» встретил Олега с группой приблизительно человек 30. Это были студенты, он вел экскурсию и, видимо это был открытый урок по реставрации и реконструкции и его опыту капремонта. Я остановился и залюбовался. Его это характеризует как человека открытого и большого профессионала, — сказал гость студии.