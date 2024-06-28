Был крайне удивлен — Генне прокомментировал домашний арест главы Фонда капремонта

Экс-советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне прокомментировал домашний арест главы Фонда капремонта калининградской области Олега Туркина. Его он назвал человеком открытым и профессиональным. Комментарий архитектора прозвучал в эфире ютуб-канала «Дом Советов».
— Я, конечно, тоже был крайне удивлен. Потому что последний раз Олега я видел при очень интересных обстоятельствах. Я ехал на велосипеде по проспекту мира и возле гостиницы «Москва» встретил Олега с группой приблизительно человек 30. Это были студенты, он вел экскурсию и, видимо это был открытый урок по реставрации и реконструкции и его опыту капремонта. Я остановился и залюбовался. Его это характеризует как человека открытого и большого профессионала, — сказал гость студии.
Вячеслав Генне отметил, что у него есть совместная с Олегом Туркиным практика реализации проектов.
— Еще года-дав и его можно было выдвигать на «Почетного гражданина Калининграда». Он — большая умница и профессионал. Город и область, Черняховск, Советск, Железнодорожный — преобразились. Идеальный руководитель на своем месте, — прокомментировал Вячеслав Генне. — Надеюсь, что разберутся и будет положительная концовка истории, и Олег вернется к своей деятельности.
Напомним, глава Фонда капремонта находится под домашним арестом, его обвиняют в растрате.