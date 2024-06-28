Молодежи в Узбекистане будут платить за освоение иностранных языков

Согласно ему, вводится единовременное материальное стимулирование в трехкратном размере БРВ (1,02 миллиона сумов) для покрытия расходов на обучение.
С 1 сентября 2024 года по 1 января 2027 года показатель минимального балла, необходимого для покрытия экзаменационных расходов молодых людей при сдаче экзаменов по международным экзаменационным системам по немецкому, французскому, корейскому, китайскому и японскому языкам, будет понижен на одну ступень.
Частным учебным центрам в период, свободный от образовательного процесса, разрешат осуществлять обучение профессиям и иностранным языкам в учебных классах школ на основании прямых договоров с правом безвозмездного пользования.