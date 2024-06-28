Псковский губернатор вынужденно прервал визит в Белоруссию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале, что прервал визит на форум регионов РФ и Белоруссии из-за отказа областных полигонов и сортировочного комплекса принимать мусор.
«Ситуация в сфере обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами — ред.) в Пскове и Псковском районе снова накалилась. Владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса снова занимаются откровенным шантажом — перестали принимать мусор, хотя обязаны делать это в соответствии с федеральным законодательством… Прерываю свою командировку в Республику Беларусь и срочно возвращаюсь в Псков, чтобы на месте оперативно решить все возникшие проблемы», — написал он.
Как пояснил Ведерников, один из собственников полигона заявляет, что он переполнен, хотя при этом на коммерческой основе ТКО принимаются. Другой владелец ссылается на якобы сломавшуюся технику.
«В текущих погодных условиях это, безусловно, откровенное свинство и шантаж», — заявил псковский губернатор.
Он добавил, что эти действия не останутся без последствий, а региональная система обращения с отходами будет полностью перестроена.