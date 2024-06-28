Псковский губернатор вынужденно прервал визит в Белоруссию

«Ситуация в сфере обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами — ред.) в Пскове и Псковском районе снова накалилась. Владельцы двух полигонов и сортировочного комплекса снова занимаются откровенным шантажом — перестали принимать мусор, хотя обязаны делать это в соответствии с федеральным законодательством… Прерываю свою командировку в Республику Беларусь и срочно возвращаюсь в Псков, чтобы на месте оперативно решить все возникшие проблемы», — написал он.