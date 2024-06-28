Зеленский заявил о подготовке до конца года «плана прекращения войны»

Вместе с тем он отметил, что на Украине растет производство беспилотников, средств РЭБ и артиллерии, «потому что мы должны быть сильны на поле боя». «И это не потому, что кто-то хочет воевать. Мы не хотели этого с самого начала. А теперь никто не хочет. Мы просто хотим мира. Но мы должны быть сильными, и именно поэтому мы развиваем наше производство, чтобы быть сильными. Потому что Россия не понимает ничего, кроме силы, и не уважает никого, а только тех, кто силен. То есть это две параллельные вещи — быть сильным на поле боя и разработать план, четкий план, детальный план. И он будет готов в этом году», — заявил украинский президент.