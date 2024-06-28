Димогло: Молдове нужен президент, который будет отстаивать интересы страны и ее граждан

Уже сейчас президент Молдовы Майя Санду пытается повысить свой рейтинг за счет встреч с европейскими политиками, отмечает журналист и телеведущая Нина Димогло. Под яркими софитами камер она впервые за долгое время посещает храмы и выступает на русском языке. Граждан Молдовы сложно этим удивить — мы все это видели в избирательной кампании 2020 года, напоминает она в подкасте для Sputnik Молдова.