Димогло: Молдове нужен президент, который будет отстаивать интересы страны и ее граждан

Уже сейчас президент Молдовы Майя Санду пытается повысить свой рейтинг за счет встреч с европейскими политиками, отмечает журналист и телеведущая Нина Димогло. Под яркими софитами камер она впервые за долгое время посещает храмы и выступает на русском языке. Граждан Молдовы сложно этим удивить — мы все это видели в избирательной кампании 2020 года, напоминает она в подкасте для Sputnik Молдова.
«Сегодня Санду пытается приватизировать идею “евроинтеграции”, однако проевропейской позиции придерживаются и многие ее политические оппоненты. Вопрос тут только в эффективности. Санду, на мой взгляд, неэффективна. За последние годы это заметили все», — говорит Димогло.
Журналист напомнила про последние данные соцопросов. Согласно исследованиям, 55% молдаван полагают, что Майя Санду не заслужила переизбрания. Еще 56% респондентов считают, что внутренние проблемы страны очень мало или совсем не волнуют главу государства, а 48% убеждены, что президент виновна в сложившейся в стране тяжелой ситуации.
Телеведущая считает, что Молдове нужен национально-ориентированный президент, который будет отстаивать интересы страны и ее граждан, укреплять суверенитет, независимость и нейтралитет. Особое внимание, по мнению Димогло, глава государства должен уделять отношениям Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией.
«Будущий президент Молдовы должен быть компетентен в делах экономики и опираться на сильную профессиональную команду, способную вывести Молдову из экономического кризиса», — отметила Димогло.
По ее словам, компетентного человека могли бы привести оппозиционные силы. Если сегодня они не договорятся друг с другом, то их уничтожат, а экономика и уровень жизни в Молдове продолжат свободное падение.