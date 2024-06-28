Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Димогло: Молдове нужен президент, который будет отстаивать интересы страны и ее граждан

Журналист считает, что Майя Санду никогда не будет отстаивать национальные интересы Молдовы, но ради своего переизбрания готова использовать все инструменты.

Уже сейчас президент Молдовы Майя Санду пытается повысить свой рейтинг за счет встреч с европейскими политиками, отмечает журналист и телеведущая Нина Димогло. Под яркими софитами камер она впервые за долгое время посещает храмы и выступает на русском языке. Граждан Молдовы сложно этим удивить — мы все это видели в избирательной кампании 2020 года, напоминает она в подкасте для Sputnik Молдова.

«Сегодня Санду пытается приватизировать идею “евроинтеграции”, однако проевропейской позиции придерживаются и многие ее политические оппоненты. Вопрос тут только в эффективности. Санду, на мой взгляд, неэффективна. За последние годы это заметили все», — говорит Димогло.

Журналист напомнила про последние данные соцопросов. Согласно исследованиям, 55% молдаван полагают, что Майя Санду не заслужила переизбрания. Еще 56% респондентов считают, что внутренние проблемы страны очень мало или совсем не волнуют главу государства, а 48% убеждены, что президент виновна в сложившейся в стране тяжелой ситуации.

Телеведущая считает, что Молдове нужен национально-ориентированный президент, который будет отстаивать интересы страны и ее граждан, укреплять суверенитет, независимость и нейтралитет. Особое внимание, по мнению Димогло, глава государства должен уделять отношениям Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией.

«Будущий президент Молдовы должен быть компетентен в делах экономики и опираться на сильную профессиональную команду, способную вывести Молдову из экономического кризиса», — отметила Димогло.

По ее словам, компетентного человека могли бы привести оппозиционные силы. Если сегодня они не договорятся друг с другом, то их уничтожат, а экономика и уровень жизни в Молдове продолжат свободное падение.