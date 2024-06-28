Посол Узбекистана вручил верительные грамоты генерал-губернатору Канады

По сообщению ИА «Дунё», в ходе беседы генерал-губернатор Канады отметила, что экономики двух стран имеют большой потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Было предложено наладить постоянный обмен взаимными экономическими визитами и торговыми миссиями.
Отмечается, что Канада — третья страна, в которой Сидиков представляет Узбекистан. В начале мая 2023 года он вручил верительные грамоты президенту США Джо Байдену, а в октябре того же года — руководству Бразилии.
До назначения в Вашингтон он работал первым заместителем министра иностранных дел. На новом посту он сменил Жавлона Вахабова, который в 2017—2023 годах являлся послом Узбекистана в США и по совместительству в Канаде и Бразилии.