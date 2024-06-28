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Путин пожелал мэру Миасса Ковальчуку удачи на посту главы правительства ЛНР

Владимир Путин пожелал удачи новому председателю правительства Луганской народной республики, а пока еще — главе Миасса (Челябинская область) Егору Ковальчуку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу искренне пожелать вам удачи, там огромное поле деятельности», — сказал президент РФ.

Это случилось на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

По словам главы государства, в предыдущее десятилетие мало что было сделано для развития этой территории: «Видимо, те люди, которые принимали решения в отношении этой области, они не считали, что органичная и неотъемлемая часть их страны. Все было по остаточному принципу».

Напомним, мэр Ковальчук займет пост председателя правительства Луганской народной республики. Об этом было объявлено 26 июня.

Депутаты Миасса 4 июля соберутся на чрезвычайную сессию из-за досрочной отставки главы города.

Путин Владимир