Путин пожелал мэру Миасса Ковальчуку удачи на посту главы правительства ЛНР

«Я хочу искренне пожелать вам удачи, там огромное поле деятельности», — сказал президент РФ.
Это случилось на встрече с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
По словам главы государства, в предыдущее десятилетие мало что было сделано для развития этой территории: «Видимо, те люди, которые принимали решения в отношении этой области, они не считали, что органичная и неотъемлемая часть их страны. Все было по остаточному принципу».
Напомним, мэр Ковальчук займет пост председателя правительства Луганской народной республики. Об этом было объявлено 26 июня.
Депутаты Миасса 4 июля соберутся на чрезвычайную сессию из-за досрочной отставки главы города.