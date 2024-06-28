Инспекторы по неподкупности в Молдове получили дополнительные «рычаги»

Если декларация о доходах и имуществе содержит неполные или ошибочные данные, инспектор по неподкупности также будет иметь право начать процедуру оформления правонарушения и наложения штрафа. Это произойдет в случае, если имущество или доход, стоимость которых превышает две средние зарплаты по экономике, не были должным образом заявлены.