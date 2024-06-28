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Инспекторы по неподкупности в Молдове получили дополнительные «рычаги»

Депутаты предлагают усилить роль инспекторов по неподкупности, а также поднять им зарплату.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Дополнительные возможности для контроля имущества и личных интересов граждан получат инспекторы по неподкупности, это предусматривает принятый в пятницу на заседании парламента законопроект.

Инициативу, выдвинутую ранее правящей партией PAS, на заседании поддержали 59 депутатов.

В законопроекте предусмотрено усиление роли вице-председателя Национального агентства по неподкупности и проверяющих. Установлены также четкие ограничения на проведение проверок имущества и личных интересов. Предложено повысить заработную плату инспекторам.

Кроме того, инспектора по неподкупности наделят полномочиями в случае, если будет выявлена существенная разница между законно полученным доходом, реализованными расходами и приобретенным имуществом, распорядиться о прекращении мандата, трудовых или служебных отношений и применить запрет на занимание определенных должностей.

Если декларация о доходах и имуществе содержит неполные или ошибочные данные, инспектор по неподкупности также будет иметь право начать процедуру оформления правонарушения и наложения штрафа. Это произойдет в случае, если имущество или доход, стоимость которых превышает две средние зарплаты по экономике, не были должным образом заявлены.