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Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России

СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал «своим упущением» тот факт, что в стране в настоящее время среди руководителей регионов нет женщин, и отметил необходимость «работать над собой».

Источник: © РИА Новости

В ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС у Путина поинтересовались, почему в России нет женщин-губернаторов.

«Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение», — улыбаясь ответил президент. Его реплика вызвала смех и у выпускников программы кадрового управленческого резерва.

Глава государства добавил, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно. Кроме того, президент отметил, что, по его мнению, в России есть над чем поработать в вопросе более активного участия женщин в управлении.

«В целом это вопрос, на который мы должны обратить действительно больше внимания», — резюмировал он.

Путин Владимир