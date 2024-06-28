Путин назвал своим упущением отсутствие женщин-губернаторов в России

В ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва РАНХиГС у Путина поинтересовались, почему в России нет женщин-губернаторов.
«Каждому из нас нужно над собой работать, видимо, это и мое тоже упущение», — улыбаясь ответил президент. Его реплика вызвала смех и у выпускников программы кадрового управленческого резерва.
Глава государства добавил, что по очень многим направлениям женщины демонстрируют блестящие результаты и работают очень ответственно. Кроме того, президент отметил, что, по его мнению, в России есть над чем поработать в вопросе более активного участия женщин в управлении.
«В целом это вопрос, на который мы должны обратить действительно больше внимания», — резюмировал он.